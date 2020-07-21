СМИ: Антонов перенес сложную операцию

СМИ: Антонов перенес сложную операцию
Юрий Антонов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
У музыканта возникли проблемы с ногой

Журналистам стало известно, что Юрий Антонов попал в больницу. Певца успешно прооперировали, сейчас он находится в обычной палате. 

Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ. Официального подтверждения этой информации нет. 

Народный артист России выпустил около 30 альбомов, которые разошлись тиражом в 48 млн. штук. Антонов не только поет, но также сочиняет композиции, пишет стихи и играет в кино. Композитор прославился песнями "От печали до радости" и "Поверь в мечту". 

Сейчас Антонов выступает очень редко. Однако это не мешает 75-летнему артисту быть самым высокооплачиваемым певцом в России. 

Полина ИВАНОВА

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