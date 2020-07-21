Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Впервые с мая: евро подскочил до 82 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
580 новости
Журналистам стало известно, что Юрий Антонов попал в больницу. Певца успешно прооперировали, сейчас он находится в обычной палате.
Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ. Официального подтверждения этой информации нет.
Народный артист России выпустил около 30 альбомов, которые разошлись тиражом в 48 млн. штук. Антонов не только поет, но также сочиняет композиции, пишет стихи и играет в кино. Композитор прославился песнями "От печали до радости" и "Поверь в мечту".
Сейчас Антонов выступает очень редко. Однако это не мешает 75-летнему артисту быть самым высокооплачиваемым певцом в России.
В транспорте находится 20 человек
Подборка шуток от "Утро.ру" подарит хорошее настроение на целый день