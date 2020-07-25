53-летняя Поплавская празднует прибавление в семействе

53-летняя Поплавская празднует прибавление в семействе
Яна Поплавская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса возлагает большие надежды на новорожденного

Яна Поплавская сообщила подписчикам о радостном событии. У актрисы родился внук. Об этом звезда сообщила на своей странице в "Инстаграм". Знаменитость не стала скрывать счастья и сопроводила пост эмоциональной подписью.

"В нашей семье Поплавских прибавление счастья, радости и надежд на самое лучшее для малыша! Ура!" – написала артистка.

Звезда фильмов "Васса" и "Узник замка Иф" рассказала, что в семье ее старшего сына Клима появился малыш. Таким образом, Поплавская впервые стала бабушкой.


Поклонники порадовались за свою любимицу и пожелали счастья молодой семье.  

"Счастье! Человек родился! Ура! Поздравляю от всей души!", "Судьба родиться в достойной семье не всякому, малыш, дана, гордимся!", "Поздравляю вас с внуком!" – пишут верные подписчики.

Сын Поплавской Клим женился второй раз в апреле 2020 г. Молодой человек режиссирует музыкальные клипы.

Ранее "Утро.ру" делилось секретом счастливого брака от Яны Поплавской. Актриса рассказала, как уличить в измене неверного мужа.

Ольга ФЕДОРОВА

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