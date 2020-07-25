Звезды плохо почувствовала себя во время ужина в ресторане

Елена Кандулайнен была доставлена в одну из московских больниц. Звезда находилась на выпускном вечере школьников в одном из ресторанов, когда ее самочувствие резко ухудшилось.

Как сообщает "Московский комсомолец", у актрисы резко заболела голова и появились нарушения речи. На помощь звезде подоспел официант, который и вызвал врачей.

Сперва Кандулайнен отказывалась от помощи медиков, однако те настояли, что актрисе нужно отправиться на обследование в клинику. Сейчас она находится в Боткинской больнице, врачи подозревают у нее инсульт.

Елене Кандулайнен в этом году исполнилось 62 года. Артистка известна своими ролями в таких советских фильмах, как "Правда лейтенанта Климова", "Раз, два – горе не беда" и "Дикий ветер". Играла в фильме "Даун Хаус", а в сериале "Интерны" исполнила роль жены Купитмана. Участвовала в реалити "Последний герой".

Актриса была четыре раза замужем. У нее есть двое детей.



