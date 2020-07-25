"Крым будут отжимать": украинский музыкант рассказал о подозрительных словах Боярского

"Крым будут отжимать": украинский музыкант рассказал о подозрительных словах Боярского
Олег Скрипка. Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Он заявил, что поставил крест на Крыме для себя задолго до событий 2014 года

Украинский музыкант и участник группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что планы на присоединение Крыма к России были еще в начале 2000-х годов. Это он понял после того, как встретился с Михаилом Боярским на одной из передач. Вопрос знаменитого мушкетера поставил его в тупик. 

Музыкант утверждает, что для присоединения Крыма Москва использовала культурно-информационное пространство. Он сообщил в интервью "Главреду", что еще в 90-х украинская музыка была гораздо качественней российской, однако конкурировать они не могли, поскольку российские власти контролировали этот процесс даже на территории Украины. 

Скрипка вспоминает, как однажды пересекся с Михаилом Боярским на одной из съемок, после чего понял – Россия имеет планы на полуостров. 

"В какой-то момент Боярский задал вопрос: "А когда будете Крым отдавать?". Я не помню, какой это год был, может, "нулевые" еще. И тогда я понял, что Крым будут отжимать", – рассказывает он. 

Позже, говорит Скрипка, когда  на полуострове стали появляться российские политические партии, он поставил на Крыму крест для себя. 

Напомним, в 2014 году в ходе общенародного голосования Крым присоединился к территории России. Украинская сторона настаивает, что страна "аннексировала" полуостров, однако в России утверждают, что все прошло в рамках международного права. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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