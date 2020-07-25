Звезда "Счастливы вместе" уверяет, что неизвестный делает все, чтобы выставить актрису в плохом свете

В свой день рождения Наталья Бочкарева решила откровенно рассказать о нашумевшем инциденте с запрещенными веществами. Актриса уверена, что все произошедшее было подстроено специально, и в этом виновен один человек.

На своей станице в "Инстаграм" Бочкарева опубликовала длинный пост, в котором рассказала, что еще в феврале снялась в выпуске передачи на Первом канале. Актриса заверила, что поделилась всеми известными ей подробностями об инциденте с наркотиками и даже сообщила, кто виновен в случившемся.

"Назвала имя человека, который, по моему мнению, и стал тем, кто устроил для меня это адское время...", – рассказывает Бочкарева.

Однако передача так и не вышла. По словам артистки, снять программу с эфира мог только один человек – тот же, кто заварил и всю историю с наркотиками. Впрочем в соцсети звезда не стала раскрывать имя недоброжелателя.



Напомним, в сентябре 2019 г знаменитость задержали в Москве с запрещенными препаратами. В итоге, звезде удалось отделаться штрафом в размере 30 тыс. рублей. Такое наказание назначил Преображенский суд города Москвы.