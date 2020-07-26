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София Евдокименко наслаждается летним отдыхом на морском побережье. Девушка уехала из Нью-Йорка на роскошную виллу с бассейном, фотографиями с которой она с удовольствием делится в соцсетях.
Внучка Софии Ротару опубликовала сразу несколько летних снимков. Родственница звезды позировала в легкой тунике из полупрозрачной ткани на фоне моря. Евдокименко показалась на огромном диване, а перед моделью стояла тарелка с фруктами и холодный кофе.
Затем 19-летняя модель, которая строит музыкальную карьеру, как и ее бабушка, выставила еще одну фотографию. На этот раз София снялась в белом топе без бретелей и накидке, упавшей с левого плеча девушки.
Роскошным отдыхом Евдокименко восхитились ее подписчики в "Инстаграм": "Вид очень крутой", "Какая красота, мне бы так отдохнуть", "Отличная атмосфера для отдыха".
Во время режима самоизоляции внучка Ротару нередко делилась, чем она занимается в США. Ранее Евдокименко опубликовала видео с танцами без юбки у окна.
Серьезного ущерба американские ограничения не нанесут, считает он