Родственница "хуторянки" снялась на фоне моря, лежа на диване

София Евдокименко наслаждается летним отдыхом на морском побережье. Девушка уехала из Нью-Йорка на роскошную виллу с бассейном, фотографиями с которой она с удовольствием делится в соцсетях.

Внучка Софии Ротару опубликовала сразу несколько летних снимков. Родственница звезды позировала в легкой тунике из полупрозрачной ткани на фоне моря. Евдокименко показалась на огромном диване, а перед моделью стояла тарелка с фруктами и холодный кофе.

Затем 19-летняя модель, которая строит музыкальную карьеру, как и ее бабушка, выставила еще одну фотографию. На этот раз София снялась в белом топе без бретелей и накидке, упавшей с левого плеча девушки.

Роскошным отдыхом Евдокименко восхитились ее подписчики в "Инстаграм": "Вид очень крутой", "Какая красота, мне бы так отдохнуть", "Отличная атмосфера для отдыха".

Во время режима самоизоляции внучка Ротару нередко делилась, чем она занимается в США. Ранее Евдокименко опубликовала видео с танцами без юбки у окна.