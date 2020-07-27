Праздник прошел на ура – некоторых из гостей именинник облизал в знак признательности

Андрей Григорьев-Апполонов отметил свое 50-летие. В честь такого знаменательного события в оборот была "пущена" банкнота изображением Рыжего из "Иванушек".

Фотографию необычной купюры выложила у себя на странице в "Инстаграм" одна из гостей мероприятия. По чьей воле лицо Рыжего из "Иванушек" попало на деньги, не сообщается. Возможно, кто-то из приглашенных решил сделать такой памятный подарок, а может, купюры участвовали в тематическом конкурсе на празднике.





В торжестве приняли участие многие звезды шоу-бизнеса. В течение вчерашнего вечера на страницах знаменитостей в соцсетях постоянно появлялись поздравления и кадры с праздничного мероприятия.

На дне рождения Рыжего из "Иванушек" выступил Григорий Лепс. Поздравить имениннике заехали Ольга Бузова, Тимати и другие звезды.

Актрисе Наталье Рудовой повезло больше всех. Когда девушка поздравляла артиста с юбилеем, он настолько расчувствовался, что даже "облизал" ее в знак признательности. Видеоролик с этим действием опубликовал телеграм-канал "НеМалахов".

При этом, по данным сайта "Комсомольская правда", у певца есть возлюбленная. Продюсер группы "Иванушки International" Игорь Матвиенко уточнил, что артист снова влюблен, и сообщил, что девушка знаменитости на 30 лет его моложе.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Андрей Григорьев-Апполонов проговорился о завещании.

