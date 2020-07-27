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Отношения Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова подошли к концу, однако это не мешает фотографу прекрасно общаться с мамой бывшей жены. Накануне он разместил в "Инстаграм" фотографии с Екатериной Владимировной и заявил, что будет продвигать ее в качестве модели.
"Я открываю новую главу в ее жизни и буду представлять ее как агент на рынке моделей для съемок", – написал под постом Исхаков.
Как отмечает "Вечерняя Москва", экс-супруг Гагариной разглядел в матери певицы настоящий талант.
Многие подписчики Дмитрия согласились, что женщина очень красива и достойна того, чтобы блистать на обложках журналов.
"Порода! Полина похожа на маму", "Хочется так же выглядеть лет через 20!", "Какая красивая!", "Невероятная женщина", "Нежность! Женственность! Тайна!", "Невероятно красива и женственна", – восхитились в комментариях подписчики.
Ранее Дмитрий Исхаков официально подтвердил давно бродившие слухи о его разрыве со знаменитой женой.
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