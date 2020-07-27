"Невероятная женщина": муж Гагариной переключился на тещу

"Невероятная женщина": муж Гагариной переключился на тещу
Фотограф разглядел в матери певицы скрытые таланты

Отношения Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова подошли к концу, однако это не мешает фотографу прекрасно общаться с мамой бывшей жены. Накануне он разместил в "Инстаграм" фотографии с Екатериной Владимировной и заявил, что будет продвигать ее в качестве модели.

"Я открываю новую главу в ее жизни и буду представлять ее как агент на рынке моделей для съемок", – написал под постом Исхаков.

Как отмечает "Вечерняя Москва", экс-супруг Гагариной разглядел в матери певицы настоящий талант.


Многие подписчики Дмитрия согласились, что женщина очень красива и достойна того, чтобы блистать на обложках журналов.

"Порода! Полина похожа на маму", "Хочется так же выглядеть лет через 20!", "Какая красивая!", "Невероятная женщина", "Нежность! Женственность! Тайна!", "Невероятно красива и женственна", – восхитились в комментариях подписчики.

Ранее Дмитрий Исхаков официально подтвердил давно бродившие слухи о его разрыве со знаменитой женой.

Ольга ФЕДОРОВА

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