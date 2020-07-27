Кансаю Ямамото было 76 лет

Популярный создатель брендовой одежды Кансай Ямамото скончался 21 июля. Только спустя неделю общественность узнала эту трагическую новость.

На официальной странице в "Инстаграм" дизайнера фанатам Ямамото рассказали о его гибели. Творец долго боролся с раком крови, но не смог победить болезнь. В тексте опубликованного поста также указано, что 76-летний создатель брендовой одежды переносил такое сложное жизненное испытание на позитиве. Кансай искренне верил, что вскоре сможет полноценно приступить к работе. О деталях его смерти сообщила дочь Ямамото Мираи, уточняет "МИР24".

В биографии Кансая Ямомото числится сотрудничество со Стиви Уандером и Элтоном Джоном. Его руке также принадлежат всеми известные футуристические костюмы Дэвида Боуи для выступлений. Помимо этого, дизайнер участвовал в модных показах, которые проходили по всему миру – в Париже, Лондоне, Нью-Йорке. Впоследствии Ямамото стал еще и продюсером. Он организовывал развлекательные шоу, где для публики ставили акробатические, музыкальные и танцевальные номера, отмечает телеканал "360".