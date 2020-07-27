Она когда-то была одной из самых востребованных актрис Голливуда

В Париже скончалась Оливия де Хэвилленд. Она была последней из актерского состава фильма "Унесенные ветром", кому удалось дожить до наших дней.

По сообщению TMZ, голливудская звезда умерла во сне в своем особняке в Париже. Звезде экрана было 104 года. Более подробной информации о причинах ее смерти пока нет.

РИА ФАН напомнило, что Оливия де Хэвилленд была известна зрителям по роли в Мелани Гамильтон Уилкс в "Унесенных ветром". За нее актрису номинировали на "Оскар". Однако престижные кинонаграды ей принесли такие ленты, как "Каждому свое" и "Наследница". После этого Хэвилленд стала одной из самых известных и популярных артисток Голливуда.

Оливия родилась в Токио. После того как ее родители развелись, она уехала жить в Калифорнию. Как пишет URA.RU, там и началась звездная карьера актрисы. Когда девушке было 18 лет, она подписала контракт с киностудией Warner Brothers.

Широкому кругу зрителей актриса также известна по фильму "Приключения Робин Гуда".

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, кто из известных россиян скончался на прошлой неделе. А таких было, к сожалению, немало – из жизни ушли пять человек.