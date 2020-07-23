Жизни известных артистов и ведущих унес рак и другие тяжелые заболевания

Всего за три дня в России скончались сразу несколько знаменитостей. Только в понедельник, 20 июля, стало известно о смерти автора Олимпийского мишки, одного из самых известных ведущих прогноза погоды и легендарного режиссера.

Отец Оскара Кучеры, создатель мультфильмов Александр Боголюбов умер три дня назад. Режиссеру "Приключений Незнайки и его друзей" было 86 лет. В последние годы, по некоторой информации, у Боголюбова были проблемы со здоровьем.

20 июля не стало и телеведущего Александра Беляева, который долгое время боролся с раком прямой кишки. Несмотря на тяжелую операцию, спасти его, к сожалению, не удалось.

Вслед за двумя трагедиями стало известно и о третьей – скончался художник Виктор Чижиков, известный как автор Олимпийского мишки. Ему было 84 года.

Спустя несколько дней из жизни ушли еще две российские знаменитости. Актер Андрей Сиротинин умер накануне в 34 года после долгой болезни. Также 22 июля не стало легендарного хоккеиста Александра Гусева. Причина смерти олимпийского чемпиона осталась неизвестной.