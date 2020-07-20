Умер знаменитый ведущий прогноза погоды

Умер знаменитый ведущий прогноза погоды
Александр Беляев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Он долгое время боролся с раковой опухолью

Известный телеведущий Александр Беляев умер. Зрителям он запомнился как один из самых известных ведущих прогноза погоды на российском телевидении. Ему было 72 года. 

Долгое время он боролся с раком прямой кишки. Мужчина жаловался, что хирурги отказывались его оперировать – слишком сложное требовалось вмешательство. 

Позже он смог найти специалиста, который помог справиться с болезнью. Сам ведущий признавался, что он, несмотря на то, что практически полностью изрезан, чувствует себя хорошо. Однако около трех месяцев назад рак вернулся. 

Беляеву снова потребовалась помощь медиков. Операцию проводили около девяти часов. Телеведущий признавался, что чувствует себя хорошо и никаких поводов для беспокойства нет. 

О том, что Александра Беляева не стало сообщил Андрей Малахов. 

Пока родные ведущего никак не прокомментировали событие. 

Беляев был телеведущим прогноза погоды на НТВ с 1998 года. На телевидении ему дали кличку "Профессор". В последнее время вместо него программу вел Прохор Шаляпин. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Элита РФ имела доступ к вакцине против COVID-19 с апреля - СМИ

Как отмечает источник, речь идет о десяти людях

О каких льготах знают не все российские пенсионеры

Старики могут не платить некоторые налоги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей