Он долгое время боролся с раковой опухолью

Известный телеведущий Александр Беляев умер. Зрителям он запомнился как один из самых известных ведущих прогноза погоды на российском телевидении. Ему было 72 года.

Долгое время он боролся с раком прямой кишки. Мужчина жаловался, что хирурги отказывались его оперировать – слишком сложное требовалось вмешательство.

Позже он смог найти специалиста, который помог справиться с болезнью. Сам ведущий признавался, что он, несмотря на то, что практически полностью изрезан, чувствует себя хорошо. Однако около трех месяцев назад рак вернулся.

Беляеву снова потребовалась помощь медиков. Операцию проводили около девяти часов. Телеведущий признавался, что чувствует себя хорошо и никаких поводов для беспокойства нет.

О том, что Александра Беляева не стало сообщил Андрей Малахов.

Умер Александр Беляев- человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу.. RIP — Андрей Малахов (@a_malahov) July 20, 2020

Пока родные ведущего никак не прокомментировали событие.

Беляев был телеведущим прогноза погоды на НТВ с 1998 года. На телевидении ему дали кличку "Профессор". В последнее время вместо него программу вел Прохор Шаляпин.