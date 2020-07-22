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Уходят из жизни прославленные советские спортсмены. Сегодня не стало олимпийского чемпиона по хоккею в составе сборной СССР Александра Гусева.
Причины смерти не уточняются. На официальном сайте ХК ЦСКА добавили, что место и время прощания будет сообщено позже. Коллеги хоккеиста также выразили свои соболезнования его близким.
В составе сборной Советского Союза спортсмен выигрывал золото на Олимпиаде в 1976 году, а в 1973 и 1974 годах Гусев получал звание чемпиона мира и Европы.
Напомним, что 16 июля скончался великий советский тренер мужской сборной СССР по баскетболу.
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