Скончался легендарный советский хоккеист

Александру Гусеву было 73 года

Уходят из жизни прославленные советские спортсмены. Сегодня не стало олимпийского чемпиона по хоккею в составе сборной СССР Александра Гусева. 

Причины смерти не уточняются. На официальном сайте ХК ЦСКА добавили, что место и время прощания будет сообщено позже. Коллеги хоккеиста также выразили свои соболезнования его близким. 

В составе сборной Советского Союза спортсмен выигрывал золото на Олимпиаде в 1976 году, а в 1973 и 1974 годах Гусев получал звание чемпиона мира и Европы. 

Напомним, что 16 июля скончался великий советский тренер мужской сборной СССР по баскетболу. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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