Александру Гусеву было 73 года

Уходят из жизни прославленные советские спортсмены. Сегодня не стало олимпийского чемпиона по хоккею в составе сборной СССР Александра Гусева.

Причины смерти не уточняются. На официальном сайте ХК ЦСКА добавили, что место и время прощания будет сообщено позже. Коллеги хоккеиста также выразили свои соболезнования его близким.

В составе сборной Советского Союза спортсмен выигрывал золото на Олимпиаде в 1976 году, а в 1973 и 1974 годах Гусев получал звание чемпиона мира и Европы.

Напомним, что 16 июля скончался великий советский тренер мужской сборной СССР по баскетболу.