Смерть следовала по пятам за примерявшими на себя образ кровавого правителя

В творческой сфере всегда есть место для суеверий и примет. Одной из самых роковых считается роль Ивана Грозного. Царь, получивший известность как самый жестокий правитель, и после смерти сохранил способность таинственным образом влиять на жизни людей.

Николай Хмелев

Артист умер прямо в образе Ивана Грозного. Внезапная смерть настигла его в 1945 г. во вовремя репетиции спектакля по пьесе писателя Алексея Толстого. Актер умер от сердечного приступа в гриме и костюме царя.

Сергей Боярский

Отец любимца публики и самого знаменитого мушкетера Сергей Боярский скончался сразу после генеральной репетиции "Смерти Иоанна Грозного". Роль кровавого правителя XVI века стала последней для выдающегося актера.

Евгений Евстигнеев

Знаменитый артист Евгений Евстигнеев ушел из жизни в 1992 году. Удивительно, что именно тогда он исполнил роль грозного царя в фильме "Ермак". Сердце актера не выдержало, и он скончался, так и не успев закончить работу в этой кинокартине – лента вышла без его участия.

Николай Черкасов

Николаю Черкасову довелось играть Ивана Грозного два раза. Он исполнил роль знаменитого царя в популярной киноленте и в спектакле. Практически сразу после этого он попал в страшную аварию и чуть не погиб, напоминает "Царьград".



Александр Михайлов

Любимиц публики Александр Михайлов столкнулся с серьезными трудностями при исполнении роли грозного царя. Он физически ощущал пагубное влияние этой работы. В итоге у актера произошел разрыв аорты прямо на сцене. К счастью, знаменитость смогли спасти.

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