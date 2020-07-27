Сторонники обвиняемого в убийстве считают, что артист сам виноват в своей смерти

Родственники убитого актера "Ералаша" Ивана Ревякина жалуются на угрозы в свой адрес. По словам близких, их пугают жители Волгограда, которые поддерживают обвиняемого в убийстве 16-летнего артиста.

Тетя Ревякина Светлана рассказала журналистам StarHit, что мнения горожан о трагедии, произошедшей в январе этого года, разделились практически поровну. Одни встали на сторону семьи актера, другие же защищают его убийцу, считая, что Иван сам спровоцировал конфликт. От последних, по словам женщины, накануне суда над обвиняемым стало поступать очень много угроз.

Также она рассказала, что сейчас в городе стало происходить огромное количество конфликтов, которые нередко заканчиваются убийствами. И этому никто из горожан уже не удивляется.

Напомним, в Волгограде в конце января Иван Ревякин возвращался домой из колледжа. В какой-то момент он случайно задел плечом прохожего. Между ними завязался спор, а затем и драка. В ходе конфликта оппонент актера достал нож и перерезал ему горло. В результате жизнь восходящей звезды "Ералаша" прервалась.

Суд над обвиняемым в убийстве должен состояться 29 июля. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.