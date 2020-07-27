Защищают убийцу: семье погибшего актера "Ералаша" начали угрожать

Защищают убийцу: семье погибшего актера "Ералаша" начали угрожать
Фото: мвд.рф
Сторонники обвиняемого в убийстве считают, что артист сам виноват в своей смерти

Родственники убитого актера "Ералаша" Ивана Ревякина жалуются на угрозы в свой адрес. По словам близких, их пугают жители Волгограда, которые поддерживают обвиняемого в убийстве 16-летнего артиста.

Тетя Ревякина Светлана рассказала журналистам StarHit, что мнения горожан о трагедии, произошедшей в январе этого года, разделились практически поровну. Одни встали на сторону семьи актера, другие же защищают его убийцу, считая, что Иван сам спровоцировал конфликт. От последних, по словам женщины, накануне суда над обвиняемым стало поступать очень много угроз. 

Также она рассказала, что сейчас в городе стало происходить огромное количество конфликтов, которые нередко заканчиваются убийствами. И этому никто из горожан уже не удивляется. 

Напомним, в Волгограде в конце января Иван Ревякин возвращался домой из колледжа. В какой-то момент он случайно задел плечом прохожего. Между ними завязался спор, а затем и драка. В ходе конфликта оппонент актера достал нож и перерезал ему горло. В результате жизнь восходящей звезды "Ералаша" прервалась.

Суд над обвиняемым в убийстве должен состояться 29 июля. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Александра ЛЕОНИДОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Яблоку негде упасть: видео с переполненного пляжа в Сочи возмутило местных жителей

Горожане посоветовали соотечественникам лететь в Турцию

Пять жертв роковой роли: кто пострадал от проклятия самого жестокого царя России

Смерть следовала по пятам за примерявшими на себя образ кровавого правителя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

830 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей