Болезнь дает о себе знать: Зайцев передвигается по дому в коляске - видео

Болезнь дает о себе знать: Зайцев передвигается по дому в коляске - видео
Вячеслав Зайцев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Михалкова рассказала, как Вячеслав Зайцев справляется с болезнью

Жена известного режиссера навестила своего друга Вячеслава Зайцева, который уже долгое время страдает от болезни Паркинсона. Михалкова сняла небольшое видео, в котором показала, как сейчас живет именитый модельер. Ролик она выложила на своей странице в "Инстаграм".

Как оказалось, Зайцев не в состоянии самостоятельно передвигаться по дому, поэтому использует специальное оборудование, которое помогает мужчине перемещаться между этажами.

 

   

"В гостях у всеми любимого Вячеслава Зайцева в дом-музее в Каблукого. Любим, ценим и уважаем!" – подписала публикацию Татьяна. 

Подписчики поблагодарили Михалкову за то, что она поделилась новостями о состоянии здоровья модельера. "Очень ценим , уважаем природный редкий талант Вячеслава Зайцева! Вам, Татьяна , большое спасибо за приятные минуты позитива", "Очень рада видеть Вячеслава Зайцева! Доброго ему здоровье и благодарность за его искусство! Вам,Татьяна спасибо,что не забываете Славу и дарите нам возможность увидеться с Ним. Удачи Вам и счастья!", "Многие лета это великому Мастеру! Вот действительно, человек – эпоха! Браво, браво, браво!" – написали в комментариях. 

Напомним, что недавно стало известно, что народный артист Валентин Гафт лишился дара речи из-за болезни Паркинсона. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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