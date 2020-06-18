Состояние народного артиста сейчас оценивается как стабильное

У Валентина Гафта появились проблемы с речью. К серьезным проблемам привела болезнь Паркинсона. Состояние известного актера прокомментировали его жена и близкая подруга семьи. Сейчас он чувствует себя лучше, но болезнь все равно ощутимо сказалась на его здоровье.

Поклонники творчества Гафта уже давно забили тревогу. Кумир не появляется на сцене "Современника" больше полутора лет. Как ранее рассказывали его коллеги по цеху, актер сильно сдал после смерти актрисы Нины Дорошиной. Она скончалась прошлой весной, с Валентином Иосифовичем они дружили и играли на сцене долгие годы.

Вскоре после этого появились слухи о том, что страдающий болезнью Паркинсона Гафт лишился речи. Со временем эта история обретала все "новые подробности". Правду раскрыла известная артистка и близкая подруга семьи, которая пожелала остаться инкогнито, пишет "Собеседник".

Она сообщила, что состояние Гафта сейчас стабильное, но проблемы с речью все же есть, и добавила, что благодаря заботе и любви жены – актрисы Ольги Остроумовой – Валентин Иосифович "все еще с ними". Супруга также прокомментировала самочувствие актера. Она отметила, что его состояние стабильное, и им не требуется никакая помощь.

Вот уже семь лет Валентин Гафт бьется с тяжелой болезнью, но безуспешно: недуг быстро прогрессирует. У актера трясутся руки, отказали ноги, из-за чего в последнее время ему приходится передвигаться в инвалидной коляске. При этом ранее любимец публики держался и продолжал служить искусству – в прошлом году он еще играл на сцене театра и участвовал в репетициях.

