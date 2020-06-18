Болезнь Паркинсона: Валентин Гафт лишился дара речи

Болезнь Паркинсона: Валентин Гафт лишился дара речи
Валентин Гафт. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Состояние народного артиста сейчас оценивается как стабильное

У Валентина Гафта появились проблемы с речью. К серьезным проблемам привела болезнь Паркинсона. Состояние известного актера прокомментировали его жена и близкая подруга семьи. Сейчас он чувствует себя лучше, но болезнь все равно ощутимо сказалась на его здоровье.

Поклонники творчества Гафта уже давно забили тревогу. Кумир не появляется на сцене "Современника" больше полутора лет. Как ранее рассказывали его коллеги по цеху, актер сильно сдал после смерти актрисы Нины Дорошиной. Она скончалась прошлой весной, с Валентином Иосифовичем они дружили и играли на сцене долгие годы.

Вскоре после этого появились слухи о том, что страдающий болезнью Паркинсона Гафт лишился речи. Со временем эта история обретала все "новые подробности". Правду раскрыла известная артистка и близкая подруга семьи, которая пожелала остаться инкогнито, пишет "Собеседник".

Она сообщила, что состояние Гафта сейчас стабильное, но проблемы с речью все же есть, и добавила, что благодаря заботе и любви жены – актрисы Ольги Остроумовой – Валентин Иосифович "все еще с ними". Супруга также прокомментировала самочувствие актера. Она отметила, что его состояние стабильное, и им не требуется никакая помощь. 

Вот уже семь лет Валентин Гафт бьется с тяжелой болезнью, но безуспешно: недуг быстро прогрессирует. У актера трясутся руки, отказали ноги, из-за чего в последнее время ему приходится передвигаться в инвалидной коляске. При этом ранее любимец публики держался и продолжал служить искусству  – в прошлом году он еще играл на сцене театра и участвовал в репетициях.  

Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Гороскоп на 18 июня для всех знаков зодиака

Подробный прогноз астрологов на 18.06.2020 поможет заглянуть в будущее

Начните утро на позитиве: лучшие анекдоты на 18 июня

Подборка острых шуток от "Утро.ру" не оставит вас равнодушными

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей