Разбитого Гафта не забирают домой

Раскрыты подробности состояния здоровья актера

Народный артист СССР Валентин Гафт сейчас восстанавливается в реабилитационном центре.

"Все стабильно, восстанавливается. Все так же находится в лечебно-реабилитационном центре. Пока домой не забираем", –

рассказала РИА "Новости" супруга актера Ольга Остроумова.

В СМИ ранее появилась информация о том, что Гафт оказался парализован после инсульта, напоминает "Вечерняя Москва".

Валентин Гафт – актер театра и кино, режиссер, поэт и писатель. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, служил в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, в "Ленкоме", с 1969 года играет на сцене театра "Современник". Гафт снялся во многих популярных фильмах, среди которых "Чародеи", "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита" и другие.