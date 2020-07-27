Девушка поделилась своими симптомами и рассказала, как протекает болезнь

Несмотря на снятые ограничения, коронавирус никуда не делся – об этом свидетельствуют новые. В Сети все чаще появляются публикации знаменитостей, которые сообщают своим поклонникам о том, что они заболели COVID-19.

Сегодня бывшая участница шоу "Холостяк" Наталья Горожанова выложила в своем "Инстаграм" пост, в котором сообщила о болезни. Осложняет ситуацию тот факт, что светская львица находится в положении.

"У меня COVID-19. Меня это не пугало как до заражения, так и сейчас не устрашает в официально подтвердившемся диагнозе", – написала телезвезда.

Подписчиков такая новость не обрадовала. Они пожелали Наталье скорейшего выздоровления: "Здоровья Вам и малышу! Скорее поправляйтесь!", "Все будет хорошо! Выздоравливайте скорее", "Желаю вам справиться со всеми трудностями и верю, что у вас и у малыша все будет хорошо! И вы правильно поступили, что поехали в больницу, все таки под наблюдением врачей спокойней", "Малышка, все будет хорошо! Держись, ты сильная, никакая корона тебе не помеха".

Горожанова старается "не киснуть" и верит в лучшее. Врачи обещают, что уже через 10 дней ей станет лучше. Она также поблагодарила врачей и подробно рассказала о своих симптомах.

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