После слухов про нахлебничество: Бородина оправдала мужа

После слухов про нахлебничество: Бородина оправдала мужа
Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая подчеркнула, что все сплетни они воспринимают с пальцем у виска

Супруга Ксении Бородиной часто обвиняют в том, что он живет за счет телеведущей. Обычно сама звезда это никак не комментирует, однако в этот раз она разоткровенничалась в беседе с подписчиками и рассказала, как и сколько все-таки зарабатывает Курбан Омаров. 

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Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

На своей странице в "Инстаграм" светская львица ответила на вопрос: "Кем работает муж?" Кажется, что Ксении настолько надоели сплетни вокруг профессии Курбана, что она решила окончательно закрыть данный вопрос. 

"У мужа бизнес, несколько вложений, реклама и много интересных проектов, которые каждый день воплощает в жизнь", – написала ведущая. 

Она также подчеркнула, что у Омарова замечательная семья, а ее супруг "всегда был при деле". Он по-прежнему финансово помогает родителям. Бородина заявила, что она гордится своим мужем и тем, как он воспринимает сплетни вокруг его профессии. "Он так достойно и всегда с юмором относится к слухам про его работу, финансы", – поделилась Ксения. 

Напомним, что недавно ведущая телестройки устроила жаркие танцы в ванной вместе со своими детьми. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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