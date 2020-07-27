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Супруга Ксении Бородиной часто обвиняют в том, что он живет за счет телеведущей. Обычно сама звезда это никак не комментирует, однако в этот раз она разоткровенничалась в беседе с подписчиками и рассказала, как и сколько все-таки зарабатывает Курбан Омаров.
На своей странице в "Инстаграм" светская львица ответила на вопрос: "Кем работает муж?" Кажется, что Ксении настолько надоели сплетни вокруг профессии Курбана, что она решила окончательно закрыть данный вопрос.
"У мужа бизнес, несколько вложений, реклама и много интересных проектов, которые каждый день воплощает в жизнь", – написала ведущая.
Она также подчеркнула, что у Омарова замечательная семья, а ее супруг "всегда был при деле". Он по-прежнему финансово помогает родителям. Бородина заявила, что она гордится своим мужем и тем, как он воспринимает сплетни вокруг его профессии. "Он так достойно и всегда с юмором относится к слухам про его работу, финансы", – поделилась Ксения.
Напомним, что недавно ведущая телестройки устроила жаркие танцы в ванной вместе со своими детьми.
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