По слухам, правозащитницу выгнали из-за "слива" информации

Во время того, как Надежда Бабкина лежала в больнице с коронавирусной инфекцией, в "Модном приговоре" ее замещала Екатерина Гордон. Однако спустя некоторое время телеведущую перестали приглашать для участия в съемках – по слухам, это связано со "сливом" информации о болезни Александра Васильева.

Как пишет анонимный телеграм-канал "НеМалахов", Гордон сообщила СМИ о наличии коронавируса у Васильева до того, как тот сам решился рассказать об этом. Сама правозащитница утверждает, что "честно высказалась по ковиду".

Екатерина Гордон рассказала "Телепрограмме", что слухи о ее увольнении, связанных с распространением информации о болезни Васильева – лишь домыслы. При этом она уверяет, что с Первого канала ее никто не увольнял.

"Это все абсолютная чушь! Я давно работаю юристом, а не журналистом. И никаких обид у меня нет", – сообщила она.

Гордон заявила, что сейчас, по ее мнению, на главном федеральном канале страны нет привлекательных для нее проектов, поэтому больше она с ним не сотрудничает.