Гордон высказалась о скандальном увольнении с телевидения

Гордон высказалась о скандальном увольнении с телевидения
Екатерина Гордон. Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press/www.globallookpress.com
По слухам, правозащитницу выгнали из-за "слива" информации

Во время того, как Надежда Бабкина лежала в больнице с коронавирусной инфекцией, в "Модном приговоре" ее замещала Екатерина Гордон. Однако спустя некоторое время телеведущую перестали приглашать для участия в съемках – по слухам, это связано со "сливом" информации о болезни Александра Васильева. 

Как пишет анонимный телеграм-канал "НеМалахов", Гордон сообщила СМИ о наличии коронавируса у Васильева до того, как тот сам решился рассказать об этом. Сама правозащитница утверждает, что "честно высказалась по ковиду". 

Екатерина Гордон рассказала "Телепрограмме", что слухи о ее увольнении, связанных с распространением информации о болезни Васильева – лишь домыслы. При этом она уверяет, что с Первого канала ее никто не увольнял. 

"Это все абсолютная чушь! Я давно работаю юристом, а не журналистом. И никаких обид у меня нет", – сообщила она. 

Гордон заявила, что сейчас, по ее мнению, на главном федеральном канале страны нет привлекательных для нее проектов, поэтому больше она с ним не сотрудничает. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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