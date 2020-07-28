На безымянном пальце звезды "Папиных дочек" заметили кольцо

Лиза Арзамасова похвасталась дорогим перстнем. Эксперты предполагают, что это помолвочное украшение от фигуриста Ильи Авербуха. Как рассказала ведущая Елена Родина, актриса "очень активно" хвасталась в Сети новым подарком.

Накануне исполнительница одной из главных ролей в сериале "Папины дочки" выходила в прямой эфир в своем "Инстаграм". Съемку артистка вела из загородного дома, интерьер которого постоянно мелькал на фоне. По предположению некоторых наблюдателей, жилище принадлежит Авербуху. Как заметила ведущая "Фигурвью" Елена Родина, в этом видео Лиза открыто демонстрировала крупное кольцо на безымянном пальце левой руки, пишет сайт "Комсомольская правда".

Девушка также добавила, что "активные размахивания" украшением на кадрах могли быть "показухой". Якобы Арзамасова хотела доказать своей коллеге Мирославе Карпович, что у нее тоже есть личная жизнь. Судя по резонансу, который вызвала новость об отношениях актрисы с Павлом Прилучным, Лиза могла захотеть таких же бурных обсуждений и ее личной жизни в СМИ. Родина не исключила, что именно по этой причине артистка уговорила фигуриста обнародовать их отношения.

Со слов телеведущей, звезде "папиных дочек" важно было показать, что она в отношениях с богатым и успешным мужчиной. По оценке дизайнера Влада Торхова, подаренное украшение может стоить от 600 тыс. до 1,3 млн рублей.

Напомним, ранее Елена Родина сообщала, что Елизавета Арзамасова якобы встречается с Ильей Авербухом с 17 лет. То есть они вместе уже почти восемь лет.