Знакомые пары рассказали историю их отношений

Новость о романе Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой стала полной неожиданностью для многих. Однако источники сообщили, что влюбленные, разница между которыми составляет около 20 лет, вместе уже давно. Ведущая Елена Родина уточнила, что они стали встречаться, когда актрисе было всего 17 лет. Получается, что вместе они уже восемь лет.

По словам журналистки, знакомство тренера по фигурному катанию с артисткой произошло на съемках шоу "Лед и пламень", тогда же и закрутился роман, который предпочли скрывать из-за возраста звезды "Папиных дочек". В доказательство Родина приводит тот факт, что Елизавета Арзамасова играла главную роль в ледовом шоу Ильи Авербуха, хотя спортсменкой не была.

"Почему они скрывали свои отношения? Лизе тогда было всего 17 лет."

– добавила журналистка.

Сейчас же именно звезда сериала "Папины дочки" попросила возлюбленного обнародовать роман. Впереди у влюбленных вполне может быть свадьба и ребенок, пишет сайт "Комсомольская правда" со слов источника.

Отношения тренера и актрисы вызывают настороженность у его бывшей жены. Ирина Лобачева считает, что девушка только кажется милой, а на самом деле ее привлекает финансовое состояние Ильи.

Фигуристка предположила, что сейчас у знаменитости работы мало, а ведет она себя наигранно и действует под влиянием матери. Против их свадьбы бывшая жена не возражает, но надеется, что в квартиру Авербуха его возлюбленную не пропишут. Она волнуется за наследство их общего сына.

"Я думаю, что Лиза не так проста, какой кажется. Илье 46 лет, а ей 25, вы думаете, это любовь? Думаю, просто он финансово успешен, поэтому и привлекает ее",

– добавила Лобачева.

Ранее "Утро.ру" писало, как Елизавета Арзамасова отреагировала на критику романа с Ильей Авербухом.