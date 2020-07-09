Звезда сериала "Папины дочки" попросила общественность проявить такт и деликатность

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова вместе. Эта новость взбудоражила поклонников актрисы, в ее блоге начали появляться сотни сообщений с критикой и советами. Сама артистка назвала подобную реакцию "истерикой" и в шоке от того, что пишут пользователи.

Знаменитость признается, что читает комментарии в "Инстаграм", однако не понимает, почему люди, с которыми она обсуждала философские вопросы, сейчас не проявляют такт и деликатность.

"Ребят... Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. И я – все та же Лиза",

– обратилась к подписчикам звезда "Папиных дочек".

Она также напомнила, что у нее помимо работы есть личная жизнь, куда она не собирается никого пускать. И посоветовала людям относиться к чужому пространству так, как это делает она, – "с уважением и лозунгом "не мое дело".

Арзамасова отметила, что многие знаменитости не реагируют на сплетни и слухи о своей личной жизни, хотя это может и вредить отношениям. Вот сейчас она рассказала правду о своем романе, и все равно получила в ответ критику.

"Откуда такая обратная "истерика" от некоторых моих дорогих подписчиков, когда вдруг появляется какая-то реальная информация? Вы знаете, что я не люблю и пока не умею говорить на тему личной жизни",

– добавила звезда.

В заключение избранница Авербуха заявила, что все, о чем нужно знать ее поклонникам, – это то, что она счастлива.

На этот раз в соцсети поддержали артистку. Комментаторы попросили ее не реагировать на критику и пояснили, что такова обратная сторона популярности: "Это в людях сидит советский колхоз, коллективная ментальность, отсутствие уважения к личному пространству. Как бабки возле подъезда", "Лиза, значит, Вы персона популярная и публичная, любопытство – первый атрибут, обсуждение – второй", "Красивая и уверенная девушка... Не оправдывайтесь перед ними... К сожалению, они это не оценят".

Напомним, недавно стало известно, что 25-летняя Елизавета Арзамасова встречается с 46-летним Ильей Авербухом.