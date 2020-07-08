Закрутившая роман с Авербухом Арзамасова снялась в белом платье

Фанаты обнаружили тайный смысл в свежем видео

Лиза Арзамасова опубликовала личное видео в белом наряде. Пристальное внимание к звезде "Папиных дочек" было приковано после известий о ее романе с Ильей Авербухом. На этом фоне некоторые подписчики разглядели в новой публикации актрисы намек на скорую свадьбу.

Накануне стало известно о романе 25-летней Лизы Арзамасовой и 46-летнего Ильи Авербуха. Внимательные поклонники застали воркующих влюбленных в одном из летних кафе. Позже фигурист подтвердил, что встречается с актрисой.

А сегодня девушка опубликовала романтичное видео в белом платье. Лиза позирует на набережной на фоне заходящего солнца. Артистка мечтательно взмахивает платком. Звезда облачилась в длинное белое платье, что навело фолловеров на мысли о возможной смене семейного статуса.

"Белый наряд… Это намек?", "О, Лиза, я поняла, о чем вы нам хотите сказать. Не буду лишнего писать. Вижу вы счастливы" "Очень красиво и романтично", "Когда тебя переполняет счастье", "Лиза, вы богиня!" "Счастье, рвущееся наружу", – радуются за актрису верные фанаты (орфография и пунктуация сохранены).


Впрочем, сама Арзамасова оставила публикацию без подписи и не стала комментировать догадки поклонников.

Ранее "Утро.ру" делилось комментарием Ильи Авербуха по поводу его отношений с Лизой Арзамасовой. Фигурист подчеркнул, что их роман никак не связан с продвижением каких-либо шоу.

Ольга ФЕДОРОВА

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