Поражение мозга и проблемы с речью: Кондулайнен стало хуже

Поражение мозга и проблемы с речью: Кондулайнен стало хуже
Елена Кондулайнен. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса находится в палате интенсивной терапии

Самочувствие Елены Кондулайнен, которая 25 июля попала в больницу с подозрением на инсульт, ухудшилось. Об этом стало известно журналистам. У артистки, по сообщению СМИ, острое нарушение мозгового кровообращения, а также сосудистое поражение мозга.

Как пишет телеграм-канал Mash, у звезды "Даун Хаус" заторможена речь. При этом никаких улучшений врачи не видят. Отметим, что официального подтверждения этой информации нет. 

Кондулайнен стало плохо на выпускном в ресторане, напоминает "Вечерняя Москва". Официант вызвал "скорую помощь", которая настояла на госпитализации. Врачи предположили, что у актрисы инсульт. 

62-летняя Елена Кондулайнен сыграла во многих фильмах и сериалах. Актриса появилась в "Интернах", "Правде лейтенанта Климова" и других картинах. 

Полина ИВАНОВА

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