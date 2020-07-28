Актриса находится в палате интенсивной терапии

Самочувствие Елены Кондулайнен, которая 25 июля попала в больницу с подозрением на инсульт, ухудшилось. Об этом стало известно журналистам. У артистки, по сообщению СМИ, острое нарушение мозгового кровообращения, а также сосудистое поражение мозга.

Как пишет телеграм-канал Mash, у звезды "Даун Хаус" заторможена речь. При этом никаких улучшений врачи не видят. Отметим, что официального подтверждения этой информации нет.

Кондулайнен стало плохо на выпускном в ресторане, напоминает "Вечерняя Москва". Официант вызвал "скорую помощь", которая настояла на госпитализации. Врачи предположили, что у актрисы инсульт.

62-летняя Елена Кондулайнен сыграла во многих фильмах и сериалах. Актриса появилась в "Интернах", "Правде лейтенанта Климова" и других картинах.