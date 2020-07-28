Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Курс евро вырос до 84 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
Самочувствие Елены Кондулайнен, которая 25 июля попала в больницу с подозрением на инсульт, ухудшилось. Об этом стало известно журналистам. У артистки, по сообщению СМИ, острое нарушение мозгового кровообращения, а также сосудистое поражение мозга.
Как пишет телеграм-канал Mash, у звезды "Даун Хаус" заторможена речь. При этом никаких улучшений врачи не видят. Отметим, что официального подтверждения этой информации нет.
Кондулайнен стало плохо на выпускном в ресторане, напоминает "Вечерняя Москва". Официант вызвал "скорую помощь", которая настояла на госпитализации. Врачи предположили, что у актрисы инсульт.
62-летняя Елена Кондулайнен сыграла во многих фильмах и сериалах. Актриса появилась в "Интернах", "Правде лейтенанта Климова" и других картинах.
В начале 2021 года выплаты проиндексируются на 6,3%