Артистка сообщила, что ее очаровывало в муже

Мария Максакова откровенно рассказала, каким был ее брак со вторым мужем Денисом Вороненковым. После гибели супруга артистке было сложно просыпаться с мыслью, что ее любимого мужчины больше нет. Сейчас оперная певица изменила свой "фокус внимания" на чувстве любви.

Артистка поделилась, что с супругом у них было полное взаимопонимание. Мужчина очень любил, как она пела, и позволял ей творить. Денис даже разбирался в спектаклях Марии, что было для нее очень важно и очаровывало ее. Со слов звезды оперной сцены, они с супругом были парой, которую все любили и часто приглашали на разные мероприятия.

Певица отметила, что они с Вороненковым жили "душа в душу". Со слов Максаковой, она даже разум потеряла в таких отношениях, пишет StarHit. Сейчас Мария, вспоминая прожитые с Денисом годы, говорит, что благодарна за эти чувства и моменты.

"Многие проживают всю жизнь, так и не дождавшись человека, в котором могут раствориться. У меня было три года эйфории, счастья", – дополнила Максакова.

Певица также призналась, что после смерти любимого мужа ей было тяжело просыпаться со страшной мыслью, что его больше нет. Сейчас она не фокусируется на одном человеке, а старается любить всех, кто ее окружает. Артистка подчеркнула, что ей необходимо кому-то помогать и быть причастной к жизни других людей. Знакомые даже прозвали ее мать Терезой за это.

Напомним, ранее Мария Максакова рассказала, как ее сын узнал о смерти отца. Когда застрелили Дениса Вороненкова, маленькому Ване было всего четыре года.