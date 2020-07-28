Певец сфотографировался без одежды на кровати

Лето – это время, когда страницы звезд в социальных сетях заполняются снимками в купальниках. Прохор Шаляпин решил удивить своих поклонников еще больше – на своей странице в "Инстаграм" он выложил фото, на котором лежит на большой кровати полностью обнаженный. На фоне белых простыней ярко выделяется шоколадный загар певца.

"Ничто так не привлекает людей, как смех и грех!" – подписал он публикацию.

Поклонницы сразу же начали писать хвалебные комментарии: "Нормальный грешник!", "Прохор. Вы меня с каждым днем удивляете. Где изюминка? Все козыри раскрыли", "Вот насколько же ты необычный, я не перестаю удивляться! Даже полностью обнаженным, при такой шикарной фигуре, ты выглядишь невинным и естественным, как ребенок прямо. Мне кажется, была бы я художником, не переставала бы рисовать тебя", "Аж обуглился".

Другие стали гадать, в тот момент певец был один или нет. "А под кроватью есть кто-нибудь?", "Кто фоткал?", "А под кроватью Копенкина", – предположили в комментариях.

Недавно стало известно, что на Волжском побережье Прохор Шаляпин отдыхал в компании загадочной брюнетки.

