Влюбленные провели время на яхте-ресторане

Никита Пресняков и Алена Краснова отметили радостное событие. Накануне их семейному союзу исполнилось три года.

Влюбленные решили поделиться с подписчиками приятными моментами. Счастливая жена опубликовала на своей странице в "Инстаграм" романтичное видео.

На кадрах внук Аллы Пугачевой и его супруга целуются, нежно прижавшись друг к другу. Девушка одета в воздушное летнее платье светлых тонов, а звездный наследник накинул поверх белой футболки рубашку.

"Три года как один миг. С кожаной свадьбой нас, родной", – подписала свежий ролик Алена.

Подписчики порадовались за своих кумиров, пожелав им долгих лет совместной жизни в любви и понимании.



"Любимые наши!", "Поздравляю!", "Вы такие красивые. Счастья вам и долгой любви", "Вы – невероятно красивая пара! Счастья и любви вам на всю жизнь!", – поздравили знаменитостей фанаты.

Ранее "Утро.ру" рассказывало об экстриме, устроенном молодыми супругами в ОАЭ. Никита Пресняков и Алена Краснова сбросились с небоскреба в Дубае.