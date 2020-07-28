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Никита Пресняков и Алена Краснова отметили радостное событие. Накануне их семейному союзу исполнилось три года.
Влюбленные решили поделиться с подписчиками приятными моментами. Счастливая жена опубликовала на своей странице в "Инстаграм" романтичное видео.
На кадрах внук Аллы Пугачевой и его супруга целуются, нежно прижавшись друг к другу. Девушка одета в воздушное летнее платье светлых тонов, а звездный наследник накинул поверх белой футболки рубашку.
"Три года как один миг. С кожаной свадьбой нас, родной", – подписала свежий ролик Алена.
Подписчики порадовались за своих кумиров, пожелав им долгих лет совместной жизни в любви и понимании.
"Любимые наши!", "Поздравляю!", "Вы такие красивые. Счастья вам и долгой любви", "Вы – невероятно красивая пара! Счастья и любви вам на всю жизнь!", – поздравили знаменитостей фанаты.
Ранее "Утро.ру" рассказывало об экстриме, устроенном молодыми супругами в ОАЭ. Никита Пресняков и Алена Краснова сбросились с небоскреба в Дубае.
В начале 2021 года выплаты проиндексируются на 6,3%
Спрос на отдых в этой стране резко вырос, соответственно, поднялись и цены