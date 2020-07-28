Алибасов-младший сдает шикарную квартиру отца с золотым унитазом

Алибасов-младший сдает шикарную квартиру отца с золотым унитазом
Бари Алибасов с сыном. Кадр youtube.com
Звездной семье необходимы деньги на лечение артиста

Сын известного музыканта Бари Алибасова решил сдать многокомнатную квартиру своего отца за 500 тыс. руб. в месяц. Эти деньги он планирует потратить на оплату дальнейшей реабилитации отца. 

Объявление о том, что в Мерзляковском переулке сдается жилье продюсера группы "На-На" площадью 220 кв. м накануне появилось на сайте ЦИАН. Шикарная жилплощадь с оригинальным ремонтом и позолоченной сантехникой в ванной находится на четвертом этаже пятиэтажки. Как указал в описании Бари-младший, в этой квартире можно не только жить, но и проводить закрытые вечеринки, снимать видео для соцсетей и кино.

В объявлении уточняется, что все пространство в квартире зонировано и рассчитано на большое количество гостей. Но есть и приватные зоны, которые, по словам Алибасова-младшего, надежно скрыты от посторонних глаз. 

Как пояснил пиар-директор звездной семьи Вадим Горжанкин, такое решение было принято с определенной целью. В начале осени музыкального продюсера выпишут из психиатрической больницы. Затем Бари отправят на реабилитацию в одну из клиник, расположенную в  Калининграде. Там артисту предстоит длительное восстановление здоровья, на что потребуются определенные суммы денег, пишет "Life".

Напомним, ранее сын Алибасова заявил, что постарается максимально отобрать наследство отца у Шукшиных. Бари-младший также пытается найти виновных в болезни музыкального продюсера.

Юлия ЕВГРАФОВА

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