Фанаты артистки после этого были просто счастливы

Екатерина Вилкова, известная по сериалу "Отель Элеон", поделилась трогательным семейным снимком. На нем артистку нежно обнимали ее дети – дочь Павла и сын Петр.

Эту фотографию кинозвезда выложила на своей странице в "Инстаграм". В кадре сама актриса находится по центру. С одной стороны к ней нежно прильнула восьмилетняя Павла, а с другой артистку приобнял шестилетний Петр.

В момент короткой семейной фотосессии у всех "снимающихся" были разные эмоции. Звезда сериала "Отель Элеон" в шутку сделала губы "уткой", ее дочь улыбалась от удовольствия, а сын был достаточно серьезен.

Свой трогательный пост актриса подписала лаконично, указав, что ее дети "крутые", и она по ним скучает. В конце публикации она поставила хештеги: "моя взросла дочь" и "самый крутой маленький мужик".

Подписчики звезды очень обрадовались, что Екатерина Виллкова наконец-то показала им своих детей. Фанаты указали, что ребята очень подросли, и написали множество комплиментов. "Такие взрослые", "Очень милые", "Красивые и растут на глазах", "Вы все такие солнечные", "Ну какие зайки", – отметили они в комментариях.

Также поклонники поблагодарили любимицу за то, что она стала чаще выкладывать в Сеть снимки из жизни. Сама кинозвезда ответила многим пользователям на их теплые слова – отправила милые эмодзи.