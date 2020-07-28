Лег в больницу: поклонников напугало состояние Урганта

Лег в больницу: поклонников напугало состояние Урганта
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущий решил поправить здоровье в клинике на берегу Финского залива

В этом году отдых звезд российского шоу-бизнеса проходит в непривычном для них формате. Кто-то едет осваивать отечественные курорты, некоторые путешествуют по городам России, а отдельные знаменитости проверяют состояние здоровья не в зарубежных, а в наших клиниках. 

Сегодня Иван Ургант выложил фото из больницы, которая расположена в Ленинградской области. Ведущий сидит в кресле, укутавшись в уютный халат, и читает книгу. Такой кадр заставил преданных поклонников задуматься о состоянии здоровья шоумена. "Это вас так пандемия помотала?" – поинтересовались в комментариях. 

Другие интернет-пользователи пожелали мужчине отдохнуть, набраться сил и поскорее вернуться к съемкам (орфография и пунктуация сохранены): "Хорошего отдыха", "Взгляд отдохнувший, чисто мальчишка. Ждём вас Иван в новом сезоне. Верим что будет он телевизионен", "Выглядите окрылённым, Иван Андреевич", "Отдыхайте и набирайтесь сил! Ждём сентябрь!", "Сильно скучаю по Вашей передаче, но понимаю, что нужно отдохнуть". 

Как сообщают "7дней", телеведущий сейчас находится в клинике, которая специализируется на детоксе, поэтому подписчикам не стоит волноваться. Он просто решил отдохнуть от бесконечных съемок и провести время с пользой.

Недавно Иван Ургант публично высказался об избраннике дочери. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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