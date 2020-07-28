Артистам приходилось давать по несколько концертов в день

Российский продюсер Олеся Сазыкина заявила, что никакой двадцатилетней красавицы у певца Андрея Григорьева–Апполонова нет. По словам женщины, артисту "и так хорошо".

Ранее продюсер группы "Иванушки International" Игорь Матвиенко рассказал, что у рыжего участника сейчас вовсю роман с девушкой, которая младше его в два раза. Однако Сазыкина опровергла эту информацию: по ее словам, "Рыжий" сейчас проводит время в одиночестве, а продюсер лишь пытается подогреть слухи.

Сама Олеся утверждает, что когда-то состояла с Андреем в интимных отношениях и даже нажила с ним совместного ребенка. Матвиенко хотел бы видеть рядом с Андреем хорошую девушку и уверить аудиторию в том, что его звездный коллектив не имел проблем с алкоголем. Когда-то "Иванушки" давали по несколько концертов в день, а Григорьев-Апполонов выступал в сильном подпитьи.

"Без вискаря на сцену не выходил", – заверила Сазыкина.

Как отмечает "Собеседник", со своей супругой артист развелся в 2019 году после 11 лет совместной жизни.

Не так давно Григорьеву-Апполонову исполнилось 50 лет. Для такого торжественного случая одна из присутствующих на юбилее артиста женщина выпустила "банкноту" с его изображением.