Звезду "Орла и решки" удивили "гуляющие по воде" украинцы

Звезду "Орла и решки" удивили "гуляющие по воде" украинцы
Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Телеведущая показала необычное видео с отдыха

Леся Никитюк продолжает путешествовать по Украине, открывая для себя новые достопримечательности. Звезда "Орла и решки" посетила популярное среди туристов озеро Свитязь, где заметила странную деталь: отдыхающие ходили прямо по воде. Видео бывшая ведущая туристической программы опубликовала в соцсетях.

Артистка сняла берег озера с расположившимися вдоль него людьми. Одни туристы загорали под зонтиками, в то время как другие плескались в воде. При этом на ролике можно разглядеть, что люди возвышаются над поверхностью озера, хотя находятся вдали от суши. Отдыхающие буквально прогуливались по водной глади и не тонули.

"В первый раз вижу озеро, где люди ходят по воде",

сказала Никитюк в "Инстаграм"-историях, рассмеявшись в конце ролика. Вероятно, это явление вызвано пологим берегом, несмотря на то, что Свитязь считается самым глубоким озером на территории Украины.

Своим отдыхом экс-ведущая "Орла и решки", похоже, довольна. В соцсетях она показала, как загорает на шезлонге, а также похвасталась купленной кукурузой. "Шикардос", – написала звезда, опубликовав фото в купальнике.

Ранее Леся Никитюк устроила необычную фотосессию в кроссовках и вышиванке.

Карина СИРАЗОВА

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