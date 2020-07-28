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Леся Никитюк продолжает путешествовать по Украине, открывая для себя новые достопримечательности. Звезда "Орла и решки" посетила популярное среди туристов озеро Свитязь, где заметила странную деталь: отдыхающие ходили прямо по воде. Видео бывшая ведущая туристической программы опубликовала в соцсетях.
Артистка сняла берег озера с расположившимися вдоль него людьми. Одни туристы загорали под зонтиками, в то время как другие плескались в воде. При этом на ролике можно разглядеть, что люди возвышаются над поверхностью озера, хотя находятся вдали от суши. Отдыхающие буквально прогуливались по водной глади и не тонули.
"В первый раз вижу озеро, где люди ходят по воде",
– сказала Никитюк в "Инстаграм"-историях, рассмеявшись в конце ролика. Вероятно, это явление вызвано пологим берегом, несмотря на то, что Свитязь считается самым глубоким озером на территории Украины.
Своим отдыхом экс-ведущая "Орла и решки", похоже, довольна. В соцсетях она показала, как загорает на шезлонге, а также похвасталась купленной кукурузой. "Шикардос", – написала звезда, опубликовав фото в купальнике.
Ранее Леся Никитюк устроила необычную фотосессию в кроссовках и вышиванке.
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