Популярная телеведущая придумала необычный образ для фотографии

Леся Никитюк порадовала подписчиков новым кадром. Девушка облачилась в традиционный украинский костюм и устроила фотосессию в сельской местности.

Звезда "Орла и решки" рассказала, что на ней надет бойковский этно-наряд. Свой образ знаменитость дополнила модными белыми кроссовками и изумрудным платком.

Поклонники популярной ведущей не смогли пройти мимо такого необычного кадра и засыпали любимицу комплиментами.

"Боже, как красиво!", "Леся – красавица!", "Вам очень идет!", "Ты чудо!", "Какая девчина!", – пишут восторженные фанаты (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее "Утро.ру" показывало Лесю Никитюк прогуливающейся в пижаме. Тогда артистка проводила время на базе отдыха недалеко от Киева. Девушка решила на себе продемонстрировать ночной наряд ее собственного бренда. Стильная пижама подчеркнула стройность фигуры телеведущей.

Кстати, недавно Леся делилась секретом красоты. Оказалось, девушка каждый день стоит в планке по 4 минуты.