Звезда "Орла и решки" вышла на улицу в пижаме

Звезда "Орла и решки" вышла на улицу в пижаме
Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Популярная телеведущая оголила живот и показала фигуру

Леся Никитюк поделилась с подписчиками ярким летним снимком. Звезда шоу "Орел и решка" прогулялась по улице в пижаме с открытым животом. Фотографии украинская телеведущая опубликовала в "Инстаграм".

Артистка провела время на базе отдыха недалеко от Киева. В кадре Никитюк предстала в лучах солнца на фоне деревьев и деревянного забора. На популярной ведущей была пижама ее собственного бренда, которая состояла из футболки и коротких шорт. Верх наряда блондинка завязала чуть выше талии и оголила живот, продемонстрировав стройную фигуру.

Солнечные кадры по достоинству оценили подписчики Леси. Серия фотографий за несколько часов собрала больше 122 тыс. лайков, а количество комментариев перевалило за 8 тысяч.

Экс-ведущая "Орла и решки", которая перестала сниматься в шоу после аварии, публикует не только фото в смелых нарядах, но и забавные видео. Так, ранее Леся Никитюк станцевала около холодильника.

Карина СИРАЗОВА

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