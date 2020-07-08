Телеведущая похвасталась рельефным телом

Леся Никитюк продолжает радовать поклонников откровенными фотографиями. На этот раз звезда программы о путешествиях устроила домашнюю фотосессию в нижнем белье. Знаменитость признается, что ежедневно делает одно упражнение и уже видит результат.

Экс-ведущая шоу "Орел и решка" каждый день стоит в планке по 4 минуты и заметила, что ее тело стало более рельефным – таков секрет ее фигуры.

"Я не скажу, что она [планка – прим.ред.] особо помогает, если жрать жареное, много сладкого и мучного!! Но на фото номер 2 хоть какой-то рельеф появился",

– пояснила блондинка в своем блоге "Инстаграм" (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Поклонники Никитюк заметили, как преобразилось ее тело, и пишут красавице множество комплиментов. Комментаторам понравился откровенный образ знаменитости и пресс ведущей, который им кажется идеальным.

"Ой красотка", "Выглядишь супер", "Мне кажется, что с такой фигурой как у тебя и планка не нужна", "Пресс огонь", "Леся, вы умопомрачительно сногсшибательны!", "Красивая фигура", – пишут в Сети Лесе Никитюк.

Напомним, яркая красавица получила первую популярность на юмористических шоу, а потом попала в программу "Орел и решка" и стала одной из самых привлекательных ведущих.