Телеведущий занимается любимым делом и рад переходу на другой канал

Дмитрий Шепелев сменил место работы. Теперь экс-супруг Жанны Фриске зарабатывает миллионы и в целом получает больше удовольствия от профессиональной деятельности.

Данные о зарплате телеведущего не раскрываются. Однако, по подсчетам специалистов, знаменитость получает никак не менее 3 млн руб. в месяц.

При этом Дмитрий стал заниматься тем, что ему действительно интересно. Сейчас он ведет программу, в которой участвуют семьи – в ходе соревнований зрители смогут увидеть, какими растут звездные дети, и насколько они похожи на своих родителей.

Как отметила одна из участниц нового шоу в интервью "Комсомольской правде", на новой работе Шепелев чувствует себя в своей тарелке. Телеведущий изменил стиль – теперь он ходит в кедах и джинсовке, выглядит счастливым и расслабленным.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что бывший муж Жанны Фриске завершил карьеру на Первом и перешел на ТНТ. Теперь Шепелев ведет семейное шоу "Ты как я".

