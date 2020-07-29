Увела из семьи: Седокова поделилась подробностями романа с баскетболистом

Увела из семьи: Седокова поделилась подробностями романа с баскетболистом
Анна Седокова. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка призналась, что не сразу подпустила к себе спортсмена

Стали известны детали знакомства певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы. Как рассказала сама певица, сначала она не хотела сближаться со спортсменом. Потом так вышло, что они стали общаться в соцсетях, пошли спонтанно в кино.

После этого Седокова и Тимма уже не расставались – оба поняли, что нашли "родную душу" друг в друге. Во время интервью на ютуб-канале "Света вокруг света" Анна подтвердила, что увела возлюбленного из семьи.

Никакие преграды не помешали бурному роману – ни брак Яниса, ни совсем маленький сын (на тот момент мальчику было несколько месяцев).  Как пояснил сам Тимма, он все рассказал жене, а вскоре информация просочилась в СМИ.

На Седокову повесили клеймо "разлучницы". Но даже это не смогло разрушить отношения певицы с баскетболистом. По словам Яниса, он старается сохранить хорошие отношения с бывшей супругой ради их общего ребенка.

Ранее артистка сообщила фанатам радостную новость. Янис сделал Анне предложение, и она ответила ему "да". Кадром этого счастливого момента своей жизни Седокова позже поделилась в социальной сети.

Юлия ЕВГРАФОВА

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