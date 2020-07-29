"Как похожа на отца": вдова Хворостовского показала подросшую дочь

"Как похожа на отца": вдова Хворостовского показала подросшую дочь
Дмитрий Хворостовский с женой. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Пользователи Сети отметили, что Нина выросла очень красивой

Супруга оперного певца Дмитрия Хворостовского поделилась снимком с 13-летней дочерью Ниной. После этого кадра Флоранс Илли и ее девочку поклонники щедро одарили комплиментами. Фанаты отметили, что Нина подросла, а ее мама выглядит очень хорошо.

Свежим кадром певица поделилась в "Инстаграм". На опубликованном снимке Флоранс нежно обнимает 13-летнюю Нину. Подписчики соцсети подметили, что, несмотря на столь юный возраст, девочка "очень подросла" и выглядит достаточно взрослой. Не обошли стороной и артистку. По словам поклонников, Флоранс Илли в коротком платье на этом снимке выглядит "как юная девушка".

Фото певица не стала подписывать. Она лишь выразила свои эмоции, поставив три эмодзи в виде сердец. А вот поклонники все не унимались. Они поинтересовались у Флоранс, когда Нина "успела вырасти такой красавицей". Также фанаты отметили, что девочка очень похожа на своего знаменитого отца Дмитрия Хворостовского. "Солнышко прелестное", "Вы восхитительны", – заключили они. 

Напомним, в прошлом месяце вдова оперного певца прервала долгое молчание и рассказала, как они с дочкой живут после его гибели. Флоранс Илли призналась, что до сих пор переживает из-за смерти мужа и старается не реагировать на резкие высказывания недоброжелателей.

Юлия ЕВГРАФОВА

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