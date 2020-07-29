Карпович высказалась о замене главной актрисы в сериале с Прилучным

Карпович высказалась о замене главной актрисы в сериале с Прилучным
Мирослава Карпович. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезду "Папиных дочек" удивили слухи о том, что она подвинула исполнительницу роли основной героини в "Мажоре"

Ежедневно в средствах массовой информации появляются новые подробности романа Мирославы Карпович и Павла Прилучного. Недавно в Сети появилась информация, что избранница актера снимется в продолжении популярного сериала "Мажор".

Звезду "Папиных дочек"  сразу же стали обвинять в том, что отношения с актером она строит ради продвижения по карьерной лестнице. Кто-то предположил, что она заменит исполнительницу главной роли Карину Разумовскую. Мирослава поспешила опровергнуть слухи. 

"На кастинги не ходила. Я не знаю, может, у них будут какие-то еще пробы, а может не будет. Но я к этому проекту вообще не имею никакого отношения", – рассказала она Teleprogramma.pro. И добавила, что ей приятно внимание журналистов. 

А вот отношения с Прилучным Карпович комментировать отказалась. 

Недавно звезда "Папиных дочек" оценила статьи о ее новом романе. Девушка заявила, что у журналистов слишком скудная фантазия. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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