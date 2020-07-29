Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Курс евро вырос до 84 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
Ежедневно в средствах массовой информации появляются новые подробности романа Мирославы Карпович и Павла Прилучного. Недавно в Сети появилась информация, что избранница актера снимется в продолжении популярного сериала "Мажор".
Звезду "Папиных дочек" сразу же стали обвинять в том, что отношения с актером она строит ради продвижения по карьерной лестнице. Кто-то предположил, что она заменит исполнительницу главной роли Карину Разумовскую. Мирослава поспешила опровергнуть слухи.
"На кастинги не ходила. Я не знаю, может, у них будут какие-то еще пробы, а может не будет. Но я к этому проекту вообще не имею никакого отношения", – рассказала она Teleprogramma.pro. И добавила, что ей приятно внимание журналистов.
А вот отношения с Прилучным Карпович комментировать отказалась.
Недавно звезда "Папиных дочек" оценила статьи о ее новом романе. Девушка заявила, что у журналистов слишком скудная фантазия.
Пока не известно, кого телеграфное агентство Республики причислило к ЧВК
На Украине заявили об угрозе региональной безопасности