Звезду "Папиных дочек" удивили слухи о том, что она подвинула исполнительницу роли основной героини в "Мажоре"

Ежедневно в средствах массовой информации появляются новые подробности романа Мирославы Карпович и Павла Прилучного. Недавно в Сети появилась информация, что избранница актера снимется в продолжении популярного сериала "Мажор".

Звезду "Папиных дочек" сразу же стали обвинять в том, что отношения с актером она строит ради продвижения по карьерной лестнице. Кто-то предположил, что она заменит исполнительницу главной роли Карину Разумовскую. Мирослава поспешила опровергнуть слухи.

"На кастинги не ходила. Я не знаю, может, у них будут какие-то еще пробы, а может не будет. Но я к этому проекту вообще не имею никакого отношения", – рассказала она Teleprogramma.pro. И добавила, что ей приятно внимание журналистов.

А вот отношения с Прилучным Карпович комментировать отказалась.

Недавно звезда "Папиных дочек" оценила статьи о ее новом романе. Девушка заявила, что у журналистов слишком скудная фантазия.