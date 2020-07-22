Девушка считает, что у журналистов слишком скудная фантазия

Актриса Мирослава Карпович высказалась в адрес сотрудников СМИ, которые публиковали сообщения о ее предположительном романе с актером Павлом Прилучным.

В сторис на своей странице в "Инстаграм" артистка выразила благодарность "всем сочинителям статей" о ней. Однако поставила "двойку" представителям прессы за "скудную фантазию". По мнению Карпович, в статьях могло бы быть больше крови.

Также актриса добавила, что могла бы сойти с ума от всей той несправедливости, что происходит в мире. Но не делает этого, потому что уверена, что "последнее слово остается за Всевышним".

Напомним, что сейчас внимание общественности приковано к артистке из-за слухов о ее любовных отношениях с Павлом Прилучным. Девушка долго отмалчивалась по этому поводу, но в какой-то момент ответила всем своим критикам и злопыхателям. Мать Карпович также прокомментировала слухи о романе дочери с известным актером.

А экс-супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце рассказала, что догадывалась о его похождениях налево еще до развода. Женщина находила в своем доме вещи любовницы мужа.