Артист превратился из ловеласа в настоящего семьянина

Российский актер Леонид Ярмольник познакомился с Оксаной Афанасьевой, своей супругой, когда ей было всего 18 лет. После этого судьба артиста изменилась полностью.

Оксана – последняя любовь советского песенника Владимира Высоцкого. Девушка собиралась замуж за другого парня, однако два часа разговоров с народным поэтом – и никакого жениха уже нет и в помине. Смерть Высоцкого стала для нее невыносимой потерей, но через два года она встретила Ярмольника на одной из вечеринок с Александром Абдуловым. Актер приметил одинокую молчаливую девушку и испытал любовь с первого взгляда.

Ярмольник никогда не спрашивал Оксану о Высоцком. И его тактичность открыла путь к сердцу юной девушки, которая полюбила его так же, как он ее.

Отношения складывались тяжело: Оксана однажды захотела уйти, но осталась, не желая лишать свою дочь замечательного отца. И они начали все сначала. Семейная жизнь пошла в гору: каждый счастлив, занимаясь своим делом, не теряя при этом близости. Оксана теперь - состоявшийся художник по костюмам и владелец студии, которая занимается изготовлением мягких игрушек под заказ. А Ярмольник превратился из сердцееда в примерного семьянина, сообщает "Домашний Очаг".

Ранее Леонид Ярмольник раскритиковал программу КВН, заявив, что ее качество оставляет желать лучшего. Одна шутка, по его словам, теперь считается настоящей победой.