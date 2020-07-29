Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Курс евро вырос до 84 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
Российский актер Леонид Ярмольник познакомился с Оксаной Афанасьевой, своей супругой, когда ей было всего 18 лет. После этого судьба артиста изменилась полностью.
Оксана – последняя любовь советского песенника Владимира Высоцкого. Девушка собиралась замуж за другого парня, однако два часа разговоров с народным поэтом – и никакого жениха уже нет и в помине. Смерть Высоцкого стала для нее невыносимой потерей, но через два года она встретила Ярмольника на одной из вечеринок с Александром Абдуловым. Актер приметил одинокую молчаливую девушку и испытал любовь с первого взгляда.
Ярмольник никогда не спрашивал Оксану о Высоцком. И его тактичность открыла путь к сердцу юной девушки, которая полюбила его так же, как он ее.
Отношения складывались тяжело: Оксана однажды захотела уйти, но осталась, не желая лишать свою дочь замечательного отца. И они начали все сначала. Семейная жизнь пошла в гору: каждый счастлив, занимаясь своим делом, не теряя при этом близости. Оксана теперь - состоявшийся художник по костюмам и владелец студии, которая занимается изготовлением мягких игрушек под заказ. А Ярмольник превратился из сердцееда в примерного семьянина, сообщает "Домашний Очаг".
Ранее Леонид Ярмольник раскритиковал программу КВН, заявив, что ее качество оставляет желать лучшего. Одна шутка, по его словам, теперь считается настоящей победой.
Пока не известно, кого телеграфное агентство Республики причислило к ЧВК
На Украине заявили об угрозе региональной безопасности