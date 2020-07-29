Поздравить молодоженов решили много именитых гостей

Лето – сезон свадеб. Вот и автор книг о президенте РФ Андрей Колесников решил попрощаться с холостой жизнью. Журналист женился на Дарье Донсковой.

Расписались новоиспеченные супруги в Дворце бракосочетания №1 города Москвы. Среди гостей были замечены Ксения Собчак и ее муж режиссер Константин Богомолов. Скандальная ведущая освещала происходящее в своем профиле в "Инстаграм". Еще одним именитым гостем стал Михаил Куснирович, который эффектно открыл несколько бутылок шампанского.

Стоит отметить, что пара не скрывала свои отношения. Их не пугала и значительная разница в возрасте: мужчина старше избранницы почти на 26 лет.

Колесников и его возлюбленная долгое время работали вместе в ИД "Коммерсантъ". Как передает "Стархит", сейчас мужчина возглавляет издание "Русский пионер".

К слову, недавно Ксению Собчак в очередной раз заподозрили в беременности. Телеведущей становится все труднее маскировать изменившуюся фигуру.