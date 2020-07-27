Телеведущей все труднее маскировать изменившуюся фигуру

Ксению Собчак в очередной раз заподозрили в беременности. Внимательные фанаты разглядели на новом снимке округлившийся животик знаменитости и принялись поздравлять известное семейство с прибавлением.

Интересным снимком поделился супруг телеведущей Константин Богомолов. Муж звезды не стал комментировать возможную беременность Ксении. Кадр он подписал весьма лаконично.

"Просто москвичка", – значится под постом.

Однако фанаты обратили внимание на изменившуюся внешность журналистки и предположили, что она снова беременна.

"Животик уже видно!", "Поздравляем!", "Она в положении?", "Скоро мама", – порассуждали подписчики (орфография и пунктуация сохранены).

Впрочем, нашлись и те, кто предположил, что звезда просто поправилась или плотно пообедала перед фотосъемкой.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что слухи о второй беременности Ксении Собчак поползли сразу после ее свадьбы. А она и до этого показывала округлившиеся формы.