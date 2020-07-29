Бывшая спортсменка серьезно относится к спортивным занятиям

45-летняя Татьяна Навка продемонстрировала своим подписчикам на странице в "Инстаграме" великолепную растяжку, показав вертикальный шпагат. Спортсменка продолжает заниматься спортом и в свои годы еще может похвастаться гибкостью и стройной фигурой.

Фигуристка продолжает придерживаться активного образа жизни, несмотря на свой немолодой возраст. Спорту она старается уделять особое внимание: у Татьяны, вечно занятой семейными хлопотами, времени немного.

Как отмечает "Пятый канал", неожиданно для поклонников Навка решила продемонстрировать свой шпагат, на который способны далеко не все. Как пишут медиа, Татьяна задумала продолжить челлендж гимнастки Александры Солдатовой, которая не так давно опубликовала видеозапись с вертикальным шпагатом на подоконнике и вызвала восторг среди поклонников.

Свое видео, снятое в тренажерном зале, Татьяна Подписала лаконичным "Работаем".

Не так давно Татьяна Навка опубликовала в соцсетях фотографии со дня рождения российского певца Григория Лепса. На них спортсменка закружилась в танце вместе со своим супругом Дмитрием Песковым. Пара танцевала под популярные хиты народного артиста. Сама Татьяна пришла на торжество в белых брюках и черном боди с белоснежным пиджаком.