Артист "Аншлага" посадил ребенка к себе на шею

Владимир Винокур старается как можно больше времени проводить с семьей и нередко показывает совместные снимки в соцсетях. Особенно часто юморист публикует фотографии со своим единственным внуком – четырехлетним Федором. Очередным трогательным кадром артист "Аншлага" поделился в "Инстаграм".

На снимке Винокур позирует с мальчиком, которого усадил к себе на шею. Ребенок вместе с дедушкой радостно улыбаются и смотрят в камеру. В подписи к фотографии юморист написал, что не понимает мужчин, которые надевают на себя по три цепочки и "прочую лабуду".

"Единственным украшением на их шее должны быть их внуки!"

– написал артист в "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены).

С Винокуром согласились и его подписчики, которые сочли фото с мальчиком очень трогательным: "Внуки – это наша гордость, наше продолжение рода! Но, "украшением на шее", они должны быть, до определенного времени!", "На деда похож!", "Как же повезло внуку с таким дедом!", "Молодец, настоящий мужик!"

Впрочем, некоторые придрались к высказыванию звезды "Аншлага". Винокуру припомнили эпизод из прошлого: "Я Вас помню с цепочкой Золотой под 100 грамм в какой-то передаче".

Федор – единственный внук артиста, который родился у его дочери Анастасии. Со своей женой Тамарой Перваковой-Винокур юморист прожил почти 50 лет. Тем не менее, недавно появились слухи о романе звезды "Аншлага" с Региной Дубовицкой.