Звезда "Аншлага" знакома с юмористом более 40 лет

Регину Дубовицкую и Владимира Винокура не раз называли мужем и женой. Зрители и журналисты приписывали им роман, однако сама артистка уверяет, что отношения между ними только дружеские.

Звезда "Аншлага" вспоминает, что познакомил их общий друг, посоветовавший журналистке обратить внимание на молодого пародиста. Хиты других звезд, перепетые Владимиром Натановичем, ведущую вдохновили. Так комик стал появляться во всех шоу Регины Игоревны. Сама она предполагает, что именно их постоянное сотрудничество и стало поводом для слухов о романе.

Из-за этих домыслов Дубовицкая не раз попадала в странные ситуации, ведь она уже была замужем. Супруг, по словам звезды "Аншлага", ее не ревновал к Винокуру, так как вокруг нее всегда было много артистов.

Звезды юмористического шоу продолжают дружить уже 40 лет. Более того, Регина Игоревна называет Владимира Натановича своим талисманом и скорой помощью.

Известно, что он одним из первых пришел на помощь подруге, когда она попала в ДТП: помог организовать транспортировку и навещал в реанимации, рассказала женщина в передаче "Судьба человека".



Шутит Винокур не только на сцене. Дубовицкая рассказала, что он часто меняет голоса при звонке по телефону, а однажды представился чиновником и предложил ей должность заместителя министра культуры.

Ранее "Утро.ру" публиковало лучшие шутки артистов "Аншлага".