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Российский телеведущий Андрей Малахов опубликовал на своей странице в "Инстаграме" совместную фотографию с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Но поклонники обратили внимание не на факт того, что ведущий "Прямого эфира" стоит рядом с главой региона, а на неаккуратный внешний вид своего кумира.
Стоит отметить, что журналист нередко появлялся в эфире с щетиной еще со времен "Пусть говорят" на Первом канале. Но уставший и "облезлый" Малахов бросился многим в глаза.
"Господи, Андрей, что с Вами?", "Андрей – сам не Андрей", "Не мешало бы побриться", "Отдохните, ради Бога", "Не ленитесь бриться", – пишут сочувствующие фолловеры.
Один из подписчиков отметил, что вряд ли телеведущий находится сейчас в отпуске, поэтому в таком виде показываться перед людьми не стоит.
Не так давно Малахов опубликовал в соцсетях ролик, на котором показал, как сажает клен на территории одного из подмосковных медцентров. Журналист выбрал для этого не самый подходящий наряд – белого цвета кроссовки, белая футболка и светлые шорты.
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