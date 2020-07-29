Народному артисту грозит наказание

Михаил Боярский забыл заплатить за коммунальные услуги. Из-за долга актера разыскивают судебные приставы. Ситуацию прокомментировал сам народный артист.

О долгах знаменитости говорится на сайте УФССП по Санкт-Петербургу. Боярский не заплатил 200 руб. за ЖКХ. Актеру, если он и дальше будет игнорировать требования приставов, ему грозит административное наказание, передает 78.ru.

В беседе с журналистами артист из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" заявил, что о задолженности слышит впервые. По словам Михаила, никакие приставы его не разыскивают.

"И потом, я бы так спрятался, что меня бы вряд ли нашли",

– сказал Боярский. Он также добавил, что журналистам бесполезно "травить" актера: ему все равно, пишет "Подъем".

"Заплатит, мелочи жизни, всяко бывает",

– высказался о ситуации и сын Сергей Боярский. История с задолженностью депутата, который также был не в курсе, рассмешила. Он предположил в разговоре с "Пятым каналом", что заплатить за ЖКХ просто забыли.

Ранее Михаил Боярский напугал поклонников своим внешним видом. В Сети заметили, что народный артист сильно похудел и стал выглядеть болезненно.